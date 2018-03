Volkswagen dévoile le nom de sa prochaine voiture de course électrique

Article par Olivier Beaulieu

Dans le cadre de son virage électrique, le constructeur allemand Volkswagen prévoit offrir plus d’une vingtaine de véhicules de production entièrement électriques d’ici 2025. Et pour lancer le bal, le fabricant annonce sa participation à la célèbre course Pikes Peak Hill Climb au volant de la nouvelle I.D. R.

Dans le cadre de l’élaboration de sa ligne électrique I.D., Volkswagen a annoncé son intention de marquer l’histoire en participant à « la course vers les nuages » qui se tiendra le 24 juin prochain dans l’État du Colorado. Le constructeur allemand prendra place dans la catégorie des prototypes électriques, une première participation pour le constructeur depuis la Golf MK2 en 1987. À cette époque, la voiture avait connu des problèmes mécaniques deux virages avant de franchir la ligne d’arrivée.

La course Pikes Peak est unique en son genre. Après le Daytona 500 et la Course de côte du mont Washington, elle est la plus vieille aux États-Unis. Introduite en 1916, elle s’étend sur près de 20 km. Selon les organisateurs de l’évènement, la course compte 156 virages et offre un dénivelé de 1 440 mètres prenant fin à 4 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si l’équipe de Volkswagen désire battre le record de vitesse dans la catégorie des prototypes électriques, elle devra franchir la ligne en moins de 8 :57.118 minutes, une marque établie lors de l’édition 2016 de l’évènement.

Pour le moment, on en connaît très peu au sujet de la I.D.R. On nous a seulement dit que la voiture sera équipée d’un ou plusieurs moteurs électriques et qu’elle sera aidée par une transmission intégrale, ce qui n’est guère surprenant. Du côté du reste de la ligne I.D. du constructeur, on prévoit commencer la production d’une électrique à hayon en 2019, d’un VUS en 2020 et d’une microfourgonnette en 2022.