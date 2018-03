Article par William Clavey

Avec l’existence de l’Atlas, la refonte du Tiguan et l’éventuelle apparition d’un utilitaire sous-compact basé sur le T-Roc, sans oublier la Golf SportWagen Alltrack, on aurait tendance à penser que le constructeur allemand a tout ce qu’il lui faut pour affronter le tsunami de VUS qui dominent actuellement l’industrie. Volkswagen doit considérer que sa gamme de produits n’en comprend pas encore assez, des VUS, car au Salon de New York, qui ouvre ses portes au grand public ce vendredi, le constructeur en dévoilera un autre.

Une variante de l’Atlas

On sait que Volkswagen a sorti son tout nouveau Touareg pour le marché européen il y a quelques semaines. Malheureusement, en raison de la présence de l’Atlas, celui-ci ne reviendra pas en Amérique du Nord. Du moins, c’est ce que Volkswagen nous a dit. À notre grande surprise, le constructeur prévoit dévoiler quelque chose qui sera sensiblement de la même taille qu’un Touareg, un VUS qui, selon Volkswagen, sera largement dérivé de l’Atlas. Ce mystérieux utilitaire de catégorie intermédiaire, qui accommodera cinq passagers, sera assemblé aux côtés de l’Atlas à l’usine de Chattanooga, au Tennessee. Au chapitre du design, il ressemble étrangement au…nouveau Touareg.

À l’heure actuelle, Volkswagen ne lui a pas donné de nom ni fourni d’informations supplémentaires à son sujet. Tout ce qu’on a reçu est un communiqué très concis incluant l’image subtile que vous voyez ici. Bien entendu, nous serons à New York cette semaine pour vous en parler davantage!