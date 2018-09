Volkswagen I.D. BUZZ CARGO : pour livraisons écologiques

Article par Germain Goyer

Dans son processus de développement de sa prochaine fourgonnette, Volkswagen n’a pas oublié les entrepreneurs. À cet effet, le constructeur allemand vient tout juste de dévoiler une version Cargo de l’I.D. BUZZ.

Autrement dit, il s’agit d’une version plus utilitaire à laquelle on a supprimé les vitres arrière latérales. Quant aux portes coulissantes, elles peuvent être ouvertes de manière électrique. Et le résultat est franchement réussi.

Le dévoilement a eu lieu dans le cadre d’un salon dédié aux véhicules commerciaux à Hanovre en Allemagne. Tout comme l’I.D. BUZZ dit conventionnel, cette version Cargo repose aussi sur la plateforme MEB. C’est d’ailleurs sur cette dernière que sont conçus la plupart des autres prototypes électriques de Volkswagen.

Considérant que les batteries logent dans le plancher, l’I.D. BUZZ CARGO a l’avantage de proposer un centre de gravité très bas. Le constructeur avance une charge utile maximale de 800 kilogrammes (1 760 lb).

Grâce à une batterie de 111 kWh, le CARGO pourra parcourir jusqu’à 550 kilomètres (selon les normes européennes). Un panneau solaire installé sur le toit permet de prolonger l’autonomie d’environ 15 kilomètres par jour.

En plus d’être entièrement électrique, ce prototype est doté d’un mode de conduite autonome. Ainsi, en étant au volant, le conducteur pourrait assurer le suivi de ses commandes à livrer. On attend l’arrivée de ce modèle en 2021.