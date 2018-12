Volkswagen I.D. électrique : elle arriverait bientôt avec 550 km d’autonomie

Article par William Clavey

Plus tôt cette année, au Salon de Genève, nous vous avions présenté un véhicule concept nommé I.D. VIZZION, un parmi une famille de véhicules futuristes entièrement électriques promise par Volkswagen. Un de ces véhicules a évolué en quelque chose de viable, et il arrivera en concessions plus rapidement qu’on ne l’aurait imaginé.

Une grosse « hatchback »

À l’heure actuelle, l’I.D. est encore en développement, mais selon le compte Twitter de Jürgen Stackmann, membre du conseil chez Volkswagen, ce mystérieux véhicule à batteries proposerait une autonomie pouvant aller jusqu’à 550 km.

Dans son annonce, Stackmann déclare que l’I.D. sera non seulement un véhicule à zéro émission, mais qu’il ne se vendrait pas plus cher qu’une « Volkswagen Golf au diesel ». Bien entendu, l’homme parle du marché européen, car des Volkswagen diesel en Amérique du Nord, il n’y en a plus, et l’on sait pourquoi.

Mais si on se fie à ses paroles, on pourrait s’attendre à un véhicule entièrement électrique, proposant une autonomie plus élevée que les Tesla les plus dispendieuses, à un prix sous la barre des 30 000 $. C’est en effet très alléchant!

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup d’images du véhicule ni d’autres données techniques à son sujet, mais il semble être environ de la grosseur d’une Golf, ayant des allures d’une grosse voiture à hayon, ce qui est la mode de nos jours avec tous les VUS sur la route.

Volkswagen a été clair au sujet de son avenir électrifié en déclarant il y a quelques semaines que sa prochaine génération de moteurs à combustion serait la dernière. Le constructeur propose également d’investir dans un réseau de bornes de recharges éparpillées en Amérique du Nord afin de faciliter la recharge de ses véhicules, un peu comme Tesla avec son réseau Supercharger.

Pour ce qui est de l’I.D., Volkswagen commencera à prendre des commandes pour le véhicule d’ici le printemps prochain, et estime que le véhicule sera commercialisé d’ici la fin de l’année 2019. Rendu-là, le marché des véhicules électriques aura certainement déjà beaucoup évolué, mais chose certaine, l’I.D. risque de révolutionner le marché. Du moins, c’est ce que souhaite Volkswagen. À suivre…