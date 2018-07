Volkswagen installera des bornes de recharge ultra rapides au Canada

Article par Le Guide de l’auto

Réalisant tout comme Tesla que l’adoption des véhicules électriques par un plus grand nombre de conducteurs dépend en partie de la facilité à trouver des bornes de recharge et de la possibilité de faire le plein d’électrons en peu de temps, le Groupe Volkswagen Canada vient de mettre sur pied une nouvelle entreprise appelée « Electrify Canada » qui sera responsable d’implanter un réseau de bornes de recharge ultrarapides à courant continu. Celles-ci seront accessibles à partir du printemps 2019, et ce, pas juste pour les propriétaires de véhicules Volkswagen, Audi ou Porsche.

Il y en aura 32 au début, réparties au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. On les trouvera à des endroits stratégiques près des grandes autoroutes et des régions métropolitaines. En moyenne, quatre bornes à technologie de recharge rapide en courant continu (régulateur de vitesse et CHAdeMO) seront installées à chacune des stations.

Volkswagen mentionne que la puissance de charge sera de 50 kilowatts pour les véhicules électriques qui circulent actuellement; elle variera de 150 à 350 kilowatts pour les futurs modèles à grande autonomie, dont la batterie est plus imposante.

« Le marché canadien des véhicules électriques est en constante croissance et l’accès à des bornes de recharge rapides, pratiques et présentes dans des emplacements stratégiques est une véritable nécessité, affirme Daniel Weissland, président-directeur général du Groupe Volkswagen Canada Inc. Nous sommes très heureux d’être en mesure d’offrir ce service et de prendre les devants pour mettre en place cette mesure incitative essentielle à l’adoption des véhicules électriques au Canada. »

En plus de déployer le réseau, Electrify Canada s’occupera de l’exploitation. La nouvelle société en commandite travaillera avec les fournisseurs locaux pour déterminer l’emplacement exact des bornes, les construire et les administrer. On nous promet que le tout sera à la fine pointe de la technologie et facile à utiliser.

Sur ce dernier point, un service à la clientèle permanent sera mis sur pied afin d’offrir de l’aide aux conducteurs de voitures électriques – encore une fois, peu importe la marque et le modèle.

Rappelons qu’il s’est vendu quelque 20 000 véhicules électriques au Canada en 2017. Selon la firme d’analyse du marché Navigant Research, les ventes augmenteront selon un taux composé annuel de 29% pour atteindre 140 000 unités en 2026.