Volkswagen lance un nouveau fourgon de camping. Il est gros!

Article par Olivier Beaulieu

Du 24 août au 2 septembre prochain à Düsseldorf, la division des véhicules commerciaux de Volkswagen présentera son tout nouveau Grand California, un camper faisant partie du segment des véhicules de plus de six mètres!

Par rapport au Volkswagen California, la nouvelle édition est largement plus spacieuse. Ses dimensions sont étirées d’un mètre tant sur le plan de la hauteur que de la longueur du véhicule. On peut désormais se tenir debout à l’arrière sans même devoir monter le toit et accueillir confortablement deux adultes et deux enfants. On y compte une douche complète, une toilette, un frigidaire de 70 litres, une réserve d’eau de 110 litres et une cuisinette à même le véhicule. Les usagers du Grand California pourront également compter sur une génératrice, des panneaux solaires, un récepteur satellite pour la télévision ainsi qu’une borne Wi-Fi LTE.

Par ailleurs, un système multimédia sera offert de série alors que le rouage intégral 4MOTION sera disponible en option. Volkswagen ne donne cependant aucun indice concernant la motorisation qui équipera le camper. Cela dit, le concept California XXL derrière le Grand California était mu par un moteur TDI de 2,0 litres offrant 177 chevaux. Il serait donc possible de le voir réapparaître dans la version de production. Nous aurons plus de détails lors du dévoilement officiel du véhicule dans quelques semaines. Et s’il vous intéresse, vous devrez d’abord patienter jusqu’au début de l’année 2019 et ensuite croiser les doigts pour que Volkswagen exporte ce véhicule jusqu’en Amérique.