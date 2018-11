Volkswagen présente le concept I.D. BUZZ CARGO au Salon de Los Angeles

Article par Michel Deslauriers

Ça fait quelques années maintenant qu’on nous dévoile des concepts de véhicules électriques chez Volkswagen – tous nommés « I.D. » – et le constructeur en a préparé un autre pour le Salon de l’auto de Los Angeles qui ouvre ses portes à la presse automobile cette semaine.

Le Volkswagen I.D. BUZZ CARGO est une version à vocation commerciale du concept I.D. BUZZ qui a fait ses débuts au Salon de Detroit en 2017, un clin d’œil à l’immensément populaire fourgonnette Type 2 (ou Bus, ou Microbus, ou Kombi) mis en vente à partir de 1949. Le constructeur a récemment annoncé qu’une version de production du I.D. BUZZ serait en vente d’ici 2022.

Le I.D. BUZZ CARGO délaisse évidemment vitres latérales et arrière afin de maximiser l’espace de chargement ou de permettre un aménagement intérieur selon les besoins des entrepreneurs. Aux dires de Volkswagen, le nombre de livraisons à l’échelle mondiale a augmenté de 128% entre 2005 et 2015, grâce aux achats en ligne, et aux États-Unis, les camions de livraison comptent pour 7% du trafic urbain. On propose donc le I.D. BUZZ CARGO, un véhicule à la fois 100% électrique et autonome qui disposerait d’une charge utile de 798 kg (1 760 lb) – plus ou moins égale à celles des Ram ProMaster City et Ford Transit Connect.

On avance une autonomie entre 320 et 544 kilomètres, selon la capacité de la batterie choisie, qui pourrait varier de 48 à 111 kWh. Un moteur électrique de 201 chevaux (150 kW) acheminerait sa puissance aux roues arrière, mais un rouage intégral serait facile à proposer en ajoutant simplement un moteur électrique au train avant. Non seulement le I.D. BUZZ CARGO pourra être rechargé sur une borne rapide, mais aussi par induction en stationnement la fourgonnette sur une plaque de recharge.

À l’instar du I.D. BUZZ, le concept Volkswagen I.D. BUZZ CARGO pourrait être commercialisé d’ici 2022.