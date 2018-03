Volkswagen se démarque à New York avec la camionnette Atlas Tanoak

Article par Michel Deslauriers

NEW YORK – Au Salon de l’auto de New York, la marque allemande a dévoilé non pas un, mais deux véhicules conceptuels basés sur le VUS Volkswagen Atlas récemment introduit sur le marché. L’Atlas Cross Sport Concept est un avant-goût d’un utilitaire intermédiaire à cinq passagers qui sera lancé sur le marché l’an prochain. La camionnette Atlas Tanoak Concept est tout aussi intrigante.

L’Atlas Tanoak est basé sur la plateforme MQB de la compagnie, qui peut accommoder des modèles de tout gabarit, y compris celui-ci qui est drôlement gros. Il utilise le V6 de 3,6 litres de l’Atlas qui produit 276 chevaux, une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral 4MOTION.

La longueur hors tout du Tanoak est de 5 438 millimètres, soit plus de 400 mm de plus que celle de l’Atlas de production, alors que ce pickup repose sur un empattement de 3 259 mm. La hauteur de caisse a été soulevée de deux pouces par rapport à l’Atlas, et sa caisse dispose d’une longueur de 5.3 pieds ou 1 628 mm.

En plus du rouage intégral, le camion dispose d’un système de modes de conduite qui comprend divers réglages hors route et une gamme basse. L’apparence robuste est agrémentée de roues de 20 pouces entourés de pneus 275/55R20. La grille de calandre s’illumine le long de ses barres transversales, conférant au véhicule un peu de sophistication. Bien sûr, la technologie DEL a été adoptée pour tout l’éclairage extérieur du véhicule.

Le Tanoak propose un aménagement intérieur pour cinq passagers, qui profiteront de sièges banquets bien sculptés à l’avant ainsi que des sièges individuels à l’arrière. Plusieurs composants sont empruntés de l’Atlas, dont l’instrumentation numérique Volkswagen Digital Cockpit.

La compagnie confirme qu’elle n’a aucune envie de produire le Tanoak en série. Il a été conçu pour démontrer la grande polyvalence de la plateforme MQB, mais aussi pour mesurer l’intérêt du public quant à une camionnette Volkswagen mise au point pour le marché étasunien. Dans d’autres marchés mondiaux, le constructeur propose déjà la camionnette Amarok, qui est un peu plus petite que l’Atlas Tanoak Concept.