Volkswagen va changer de logo et d’image

Article par Guillaume Rivard

Une nouvelle ère débutera chez Volkswagen le 10 septembre avec la première mondiale de la ID.3 au Salon de l’auto de Francfort.

C’est le premier d’une nouvelle génération de véhicules électriques à grande autonomie que Volkswagen commercialisera dans les années à venir. On nous promet un chapitre grandiose comme ceux écrits par la Beetle et la Golf il y a plusieurs décennies.

Un autre début historique se produira à Francfort, cependant. La compagnie allemande présentera en effet un nouveau logo et une nouvelle image de marque appelée « Nouveau Volkswagen. »

Le tout s’inscrit dans une transformation stratégique amorcée il y a près de quatre ans dans la foulée du scandale des émissions, le fameux « Dieselgate ». Volkswagen désire non seulement se concentrer sur des véhicules entièrement électriques et connectés, mais aussi réorienter son contenu et adopter une image beaucoup plus jeune et moderne.

Le « Nouveau Volkswagen », dit-on, sera visible et perceptible dans le design des véhicules, dans les contacts avec les clients et dans la présentation de la compagnie en général. L’objectif est en même temps de créer une nouvelle expérience pour le consommateur. Volkswagen fera preuve de plus d’audace et de couleur.

En fait, le communiqué de presse parle d’une approche « plus humaine et vivante » axée sur des « histoires authentiques » qui interpellent plus directement les gens, ce qui explique un peu les images publiées aujourd’hui.

Le symbole de tout ça sera évidemment le nouveau logo, qui se verra épuré et réduit à un look plat et bidimensionnel. On parle aussi d’un logo sonore qui fera définitivement oublier l’ancien « Das Auto » et du recours à une voix féminine pour personnifier la marque.

Les changements s’implanteront graduellement en Europe et en Chine cet automne, puis en Amérique au début de 2020. En tout, quelque 70 000 logos seront remplacés à plus de 10 000 endroits répartis dans 171 pays.