Volvo annonce une motorisation T8 édition Polestar pour sa série 60

Article par Olivier Beaulieu

Polestar, la division de performance du constructeur Volvo depuis plus de 20 ans, se tourne désormais vers l’électrification pour rehausser les performances des modèles de la marque. On annonce aujourd’hui que la série 60 de Volvo pourra recevoir une mise à jour Polestar dans sa version T8 Twin Engine.

Moins d’une semaine avant le dévoilement de la toute nouvelle S60 à l’usine d’assemblage de Charleston en Caroline du Sud, Volvo annonce que Polestar apposera sa griffe sur les freins, les roues, la suspension et le moteur dans les versions T8, équipées du moteur hybride rechargeable du constructeur. L’ensemble de performance s’intitule Polestar Engineered.

Ce dernier se distinguera par ses jantes en alliage plus aérées afin de laisser entrevoir des étriers de frein dorés, ses ceintures de sécurité dorées, son échappement chromé mat et l’étoile Polestar sur la calandre avant. En matière de performances, la version T8 Polestar Engineered offrira 15 chevaux supplémentaires pour un total de 415, un couple de 494 livres-pied au lieu de 472, et une réduction de la consommation d’essence.

Ce moteur sera d’abord offert sur la toute nouvelle berline sportive Volvo S60 2019, mais on annonce que cette même motorisation sera également disponible en quantité limitée pour les modèles XC60 et V60 à partir de l’année prochaine. Les modèles recevant une ingénierie Polestar seront entièrement équipés et se positionneront au-dessus des versions R-Design en matière de prix.