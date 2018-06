Volvo dévoile sa toute nouvelle S60 2019 fabriquée aux États-Unis

Article par Jean Lemieux

Volvo fait les choses différemment depuis quelque temps. Le constructeur suédois se différencie tant sur le plan de la production de véhicules électriques qu’au niveau du design. Et maintenant, voilà qu’on nous présente une nouvelle mouture de la berline compacte S60, le tout dans leur usine de production située à Charleston dans l’État de la Caroline du Sud. Et en lançant une voiture produite aux États-Unis, Volvo marque officiellement son désir de s’implanter fermement dans ce marché.

La nouvelle génération de la S60 sera offerte avec plusieurs motorisations, mais seulement trois seront initialement disponibles au Canada. Les moteurs T5 et T6 seront à combustion alors que le T8 Twin Engine hybride rechargeable développera 400 chevaux! Ce dernier sera également disponible avec un ensemble de performance Polestar Engineering, qui offrira 415 chevaux. Cela dit, seuls les moteurs T5 (250 chevaux) et T6 (316 chevaux) seront disponibles en octobre prochain lors de l’arrivée de la voiture dans les concessions.

Côté prix, Volvo annonce que la S60 sera disponible à partir de 42 400 $ en déclinaison T5 FWD. Le prix grimpera cependant à 47 400 $ pour la version T6 AWD et à 52 400 $ pour la R-Design. Le prix de la S60 T8 n’a cependant pas encore été dévoilé.

Håkan Samuelsson, président et chef exécutif de la division voitures chez Volvo, est d’avis que « cette nouvelle S60 est l’une des Volvo les plus excitantes que nous avons créées. Elle procure un plaisir de conduite indéniable et nous positionne parfaitement pour le marché des berlines aux États-Unis et en Chine. »