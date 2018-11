Volvo ira au Salon de l’auto de Los Angeles, mais ne présentera aucun nouveau modèle

Article par Frédéric Mercier

Dès la semaine prochaine, les yeux de l’industrie automobile se tourneront vers Los Angeles, où l’un des Salons de l’auto les plus courus du continent ouvrira ses portes.

Pour les constructeurs, c’est le moment idéal pour présenter un concept ou un nouveau modèle. On sait d’ailleurs que Hyundai et Honda y présenteront de nouveaux VUS, les Palisade et Passport. Kia lancera une nouvelle génération du Soul alors que Subaru dévoilera son premier modèle hybride rechargeable.

Bref, tous les constructeurs ayant pignon sur rue en Amérique du Nord profiteront de cette visibilité pour présenter un nouveau produit. Presque tous, en fait.

Au kiosque de Volvo, l’espace central où on aurait normalement présenté une nouveauté sera réservé à une enseigne en bois où on pourra lire «This is not a car [ceci n’est pas une voiture]».

Selon Mårten Levenstam, responsable stratégique chez Volvo, cette affiche représente plus qu’un simple coup publicitaire. «Nous voulons démontrer que nous avons compris le message et désirons engager une conversation sur l’avenir de l’automobile. Au lieu d’apporter une voiture concept, nous allons parler du concept de la voiture», explique-t-il.

Au lieu de diriger les projecteurs vers un nouveau modèle, le constructeur suédois mettra plutôt l’emphase sur ses développements en matière de voiture autonome et d’autopartage. Il sera aussi question du service Care by Volvo, un nouveau service d’abonnement tout-inclus qui «remet en question le modèle traditionnel de possession de véhicule».

«Nous ne gagnerons pas le prix de la voiture du Salon cette année, mais on vit bien avec ça», conclut M. Levenstam.

À noter que même si Volvo n’y présentera pas de nouveau modèle, ses véhicules actuels seront tous sur le plancher du Salon de l’auto de Los Angeles.