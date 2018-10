Volvo lance sa plateforme canadienne de location mobile Care By Volvo

Article par Olivier Beaulieu

Depuis quelque temps, la mode chez les manufacturiers est à la connectivité des voitures, mais aussi à la prestation de services mobiles aux consommateurs. De plus en plus, on aperçoit des constructeurs développer des plateformes mobiles pour la réparation, la communication ou simplement la prise de rendez-vous. Cette fois, Volvo lance son service Care By Volvo, une application mobile offrant aux consommateurs la possibilité de louer une voiture en ligne en seulement une dizaine de minutes.

Effectivement, Care By Volvo simplifie son programme d’abonnement en le modernisant un brin. Cet abonnement comprend « des services tels l’installation et l’entreposage des pneus d’hiver, l’assistance routière 24/7 ainsi qu’un concierge qui assiste les abonnés de Care By Volvo à chaque étape du processus, y compris pour coordonner la livraison du véhicule chez leur concessionnaire Volvo. »

Selon Alexander Lvovich, directeur administratif de Volvo Car Canada Ltée, « les modèles traditionnels de possession de véhicule doivent être remis en cause et c’est exactement ce que nous faisons avec Care By Volvo. Le service d’abonnement combine les avantages des technologies de demain aux besoins quotidiens des gens aujourd’hui : plus de temps pour les choses qu’ils aiment, moins de distractions et un coût clairement défini et prévisible. »

Pour le moment, le manufacturier n’offre que les Volvo S60 et V60 2019 pour un prix mensuel variant entre 949 $ et 1 049 $, taxes en sus, selon la déclinaison choisie. Les frais d’entretien sont inclus. Vous pouvez, grâce à cette application, configurer votre véhicule, remplir la demande de crédit et récupérer votre nouvel achat en concession. Il est question d’une location de 24 mois, mais le manufacturier vous propose d’échanger sans frais votre véhicule pour un nouveau après une période de 12 mois.