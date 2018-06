Volvo s’engage à utiliser 25 % de plastique recyclé par voiture dès 2025

Article par Olivier Beaulieu

Volvo, le manufacturier suédois, a sans contredit entrepris un virage technologique et écoresponsable important depuis quelque temps. Récemment, on nous annonçait que la moitié de ses véhicules seraient obtenus par un service d’abonnement d’ici 2025, mais aussi que 50% de ses véhicules seraient électriques d’ici à 2025! Aujourd’hui, le fabricant annonce que, à partir de cette même année, 25% du plastique contenu dans chaque véhicule sera recyclé.

Dans un communiqué de presse, Volvo réitère son engagement envers le développement durable. Selon eux, il est possible d’utiliser des matériaux durables et respectueux de l’environnement sans pour autant sacrifier le design du véhicule. Pour soutenir cette affirmation, le manufacturier a créé une édition unique de son tout nouveau VUS XC60 T8 équipé d’un moteur hybride rechargeable où plusieurs pièces de plastique ont été changées contre des pièces équivalentes, mais recyclées. Selon le PDG de Volvo, Håkan Samuelsson, « la protection de l’environnement est au cœur de nos valeurs d’entreprise. C’est pourquoi nous continuerons de trouver de nouvelles manières d’améliorer nos pratiques ».

Le Volvo XC60 contenant du plastique recyclé nous montre une console centrale fabriquée à partir de fibres renouvelables et de plastique récupéré à partir de filets de pêche et de cordes utilisées sur ces bateaux. De son côté, le tapis est fait de bouteilles de plastique recyclées et de coton provenant des retailles de coupe du manufacturier. Les sièges sont quant à eux fabriqués entre autres de bouteilles recyclées et l’insonorisation du moteur de la voiture a été réussie grâce à la réutilisation de sièges usagés provenant de vieilles Volvo.

Le manufacturier semble dire que la créativité ainsi que la coopération de leurs fournisseurs font une grande différence. Cependant les matériaux recyclés semblent être une denrée rare. Aux dires du constructeur, ils éprouvent des difficultés en ce qui a trait à l’approvisionnement, ce qui les oblige bien souvent à faire appel à plusieurs partenaires fournisseurs. Que pensez-vous de cette initiative du constructeur?