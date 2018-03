Volvo V60 2019 et Volvo XC40 Inscription 2019 : premières nord-américaines à New York

Article par Gabriel Gélinas

À peine quelques semaines après sa première mondiale au Salon de l’auto de Genève, la familiale Volvo V60 fait le voyage jusqu’à New York pour sa première nord-américaine.

Après les S90 et V90, c’est donc au tour de la familiale V60 d’être élaborée sur la plate-forme SPA (Scalable Product Architecture) que Volvo adapte en fonction du gabarit des véhicules que cette architecture doit servir.

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette familiale a de la gueule. Elle fait preuve d’un design accrocheur qui respecte en tous points les codes esthétiques des plus récents modèles de la marque suédoise, la filiation avec la V90 de plus grande taille étant évidente dès le premier coup d’œil. Pour ce qui est de ses dimensions, la nouvelle V60 est plus longue, plus large, plus basse et son empattement est accru par rapport au modèle antérieur, permettant d’offrir plus de dégagement pour les passagers, surtout pour ceux qui prennent place à l’arrière, et plus d’espace cargo.

La nouvelle Volvo V60 2019 adopte aussi le système de télématique Sensus avec son écran tactile en couleurs dont la forme s’apparente à celle d’une tablette électronique fixée à la verticale. Il intègre les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto pour assurer une connectivité bonifiée. Comme c’est le cas pour les plus récents modèles de la marque, la V60 fait le plein des systèmes avancés de sécurité les plus récents de Volvo.

Par ailleurs, la marque suédoise a choisi le Salon de l’auto de New York pour présenter la version la plus luxueuse, appelée Inscription, du VUS Volvo XC40 2019 dont l’habitacle reçoit des appliques de bois Driftwood ainsi qu’un levier de vitesses en cristal, tout comme le XC60 Inscription.