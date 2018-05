Volvo V60 2019 : une très belle bagnole suédoise

Article par Gabriel Gélinas

BARCELONE (Espagne) – Les familiales font partie de l’ADN de Volvo et ce type de véhicule demeure populaire en Europe et dans certains autres marchés. Voilà pourquoi l’arrivée d’une nouvelle V60 représente un moment fort pour la marque suédoise, ce modèle entreprenant sa commercialisation avant celle de la berline S60. Élaborée sur la nouvelle plate-forme SPA (Scalable Product Architecture), cette V60 a de la gueule avec ses lignes sportives, presque athlétiques, mais conserve une filiation évidente avec les autres modèles de la marque.

La V60 2019 aimante les regards, rien de moins, et elle est encore plus belle qu’elle ne le paraît en photo. Comparée à sa devancière, la nouvelle V60 est plus basse de 57 millimètres, plus longue de 126 millimètres et son empattement a progressé de 96 millimètres. Le look de la voiture est un harmonieux mélange de sportivité et d’élégance et ses proportions sont très équilibrées.

Quelques éléments de style permettent à la V60 de se distinguer de la V90, plus grande. Ainsi, le manche du « marteau de Thor » des blocs optiques se prolonge pour presque atteindre la calandre alors qu’il est de forme arrondie sur la V90. De plus, le motif de la calandre présente des angles tandis qu’il est plus rond sur la V90. Les flancs de la V60 sont plus courbés, ce qui amincit la silhouette et sa partie arrière est plus verticale afin de bonifier la polyvalence et le volume de chargement. Plus svelte, plus sportive et plus basse, la nouvelle V60 affiche une identité plus affirmée qui frappe dans le mille.

Le design de l’habitacle est similaire à celui du VUS XC60, mais en plus aminci. L’écran tactile en couleurs du système multimédia Sensus trône toujours en plein centre et la réponse de ce système est plus rapide qu’auparavant. La planche de bord présente de superbes appliques en bois et quelques touches de chrome ajoutent à l’effet produit. Le style est moderne et fait preuve d’une certaine retenue toute scandinave.

Les sièges avant sont très confortables et comportent des fonctions de chauffage, de ventilation et de massage sur la livrée Inscription. Une très belle sellerie textile, appelée City Weave, est aussi offerte en option sans frais pour remplacer la traditionnelle sellerie en cuir. La nouvelle V60 fournit plus d’espace aux places arrière que le modèle précédent, mais si les sièges avant sont abaissés au maximum, il est difficile, voire impossible, de loger ses pieds sous les sièges avant. Le volume de chargement est impressionnant, la V60 n’ayant aucun mal à avaler quatre valises rigides de format moyen, et la modularité de l’habitacle est l’un de ses points forts.

Pour le Canada, la V60 sera disponible en configuration T5 à traction et T6 à traction intégrale. Ces deux déclinaisons sont animées par le même moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 250 chevaux dans la T5, alors qu’il est suralimenté à la fois par un turbo et par un compresseur volumétrique dans la T6, ce qui lui permet de déployer 316 chevaux. En accélération franche, la T6 est carrément surprenante et peut abattre le sprint de 0-100 km/h en moins de six secondes. À vitesse d’autoroute, la vie à bord est sereine, puisque l’insonorisation est réussie et que le niveau de confort est très bon.

Sur les routes de montagne, la V60 fait preuve d’un très bel aplomb et se montre toujours bien équilibrée. On peut la conduire de façon très sportive, mais elle vous fait rapidement comprendre que ce n’est pas sa tasse de thé, sa dynamique étant un peu en retrait par rapport aux rivales allemandes. La direction est précise et directe, mais ne procure pas beaucoup de ressenti et la voiture est très stable en virage sans toutefois vous inviter à la pousser davantage. En quelques mots, la V60 préfère une conduite souple et coulée.

La V60 arrivera au Canada dans le quatrième trimestre de 2018, trois mois avant son lancement aux États-Unis. Deux déclinaisons seront alors disponibles, soit la T5 à traction et la T6 à rouage intégral, toutes deux en livrées Momentum et Inscription. Les tarifs ne seront annoncés que plus tard, mais devraient être voisins de ceux des modèles actuels qui sont de 43 850 $ pour la V60 Momentum et de 49 600 $ pour la V60 Dynamic (la V60 Polestar coûte 69 000 $). Les variantes R-Design et T8 Twin Engine à motorisation hybride rechargeable suivront plus tard, et il n’est pas exclu que la T6 Twin Engine soit également ajoutée ultérieurement au catalogue.

En conclusion, la nouvelle V60 est une Volvo moderne typique. Elle affiche un très beau design, elle est confortable et adopte un comportement routier rassurant. Volvo est aujourd’hui sur une belle lancée et la V60 2019 devrait permettre à la marque de poursuivre sa croissance au pays.