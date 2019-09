Volvo XC40 hybride rechargeable : puissance et autonomie dévoilés

Article par Guillaume Rivard

Volvo vient de dévoiler les spécifications et quelques détails concernant son nouveau XC40 T5 hybride rechargeable, qui marque la première application de cette technologie sur l’architecture compacte modulable (CMA).

Avec l’ajout de ce modèle, Volvo deviendra le premier constructeur automobile à offrir une version hybride rechargeable pour l’ensemble de sa gamme.

Dans ce cas-ci, on parle d’un moteur à essence à trois cylindres de 1,5 litre qui développe 180 chevaux, jumelé à un moteur électrique qui en fournit 82. La puissance totale du système s’élève à 262 chevaux, soit 14 de plus que le XC40 T5 régulier.

Le groupe motopropulseur comprend aussi une batterie compacte au lithium-ion d’une capacité de 10,7 kWh. Cette dernière permet de parcourir jusqu’à 45 kilomètres en mode électrique (données préliminaires) dans des conditions optimales. C’est tout juste supérieur à l’autonomie des XC60 et XC90 en version hybride rechargeable.

Un réapprovisionnement complet de la batterie via une borne de recharge rapide se fait en deux heures et demie. Avec une prise de courant ordinaire, l’opération peut prendre jusqu’à six heures.

Pour la première fois dans un véhicule Volvo de la nouvelle génération, une boîte à double embrayage à sept rapports est de mise au lieu d’une automatique à huit rapports.

Le design ne change pas, hormis les écussons et la trappe du port de recharge sur l’aile avant gauche. Naturellement, la motorisation T5 hybride rechargeable sera réservée aux versions plus dispendieuses.

On attend une confirmation pour le marché canadien. Chez nous, le XC40 comprend de série un rouage intégral alors que le modèle hybride est à traction seulement. Qu’arrivera-t-il?

N’oublions pas non plus que Volvo dévoilera un XC40 électrique d’ici la fin de l’année.