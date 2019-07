Vos coups de cœur de l’été dans la région

Sur sa page Facebook, Le Reflet a demandé aux internautes de partager leurs trésors cachés et activités à faire dans la région cet été. Parcs et musées prennent une place particulière dans le cœur des citoyens, d’après les réponses compilées par le Journal.

RécréoParc

L’espace vert à Sainte-Catherine est un incontournable pour certains de nos lecteurs, selon notre appel à tous. Le parc propose une multitude d’activités, dont la randonnée à vélo, la baignade et des sports nautiques.

«Le RécréoParc est une bonne place pour les activités en famille ou pour pique-niquer durant l’été! Une belle expérience!» -Sabrina Ghandour

«Marcher avec pitou en laisse sur le sentier de la Voie maritime longeant le fleuve dans le secteur des écluses de Sainte-Catherine. C’est un trajet de 6 km. Avec des accès au fleuve pour le bain de pitou ça et là!» -René Bouthillette

«La plage à Sainte-Catherine en famille. Un très bel endroit!» -André Manon Morin

«Nous n’avons pas de piscine alors le RécréoParc est assez plaisant surtout en période de beau temps! […]» -Janie-Maude Legault

«[…] Le RécréoParc pour le patin à roues alignées, le vélo et la plage. » -Mélanie Sirois

Parc André-J.-Côté et autres espaces verts

Les familles aiment profiter de leurs parcs de quartier, une activité gratuite qui divertit petits et grands. Situé en bordure de la Voie maritime à Candiac, le parc André-J.-Côté a été nommé à plusieurs reprises par les lecteurs qui apprécient ses multiples vocations.

«Le parc André-J.-Côté à Candiac et toutes les soirées-spectacles organisées par la Ville au bord de l’eau. Nous avons une très belle région.» -Nathalie Gravel

«Le parc près du CLSC Kateri à Candiac est magnifique!» -Valérie Laprade Leduc

«Le parc André-J.-Côté à Candiac pour ses expositions au bord de l’eau et ses arrangements pour faire de l’exercice. Aussi, le paysage et le beau parcours pour marcher.» -Brigitte Byby

«J’aime me promener au parc de la Promenade. Je sais, il ne porte plus ce nom, mais pour moi, c’est toujours celui-ci. Puis, j’aime beaucoup prendre un latté au Quartier général dans le Vieux-La Prairie. Nous sommes privilégiés aussi qu’il y ait tant de chose à faire sans frais durant l’été: zumba, tango et autres danses, films et spectacles en plein air autant à Candiac qu’à La Prairie.» -Chantal Gaudet

«Les parc avec des jeux d’eau et un bon pique-nique, ça fait une belle journée pour les enfants qui ne coûte pas cher!» -Stéfanie Tremblay

«Le parc de Sardaigne à Candiac est le meilleur parc! Il est tellement gros avec plein de modules de jeux, un pour les petits et un pour les grands. Et avec les jeux d’eau et les toilettes fermées, c’est super!» -Valérie Doucet

«Candiac, avec tous ses parcs et espaces verts! Tout se fait à vélo en plus!» -Isabelle Hammarrenger

«Le parc de Sardaigne à Candiac. Les jeux d’eau préférés des enfants!» -Nadia Guillemette-Veilleux

«J’adore me promener dans les sentiers du parc de conservation du marais à La Prairie.» -Guylaine Martel

«Nous avons découvert le parc Jason à Candiac par hasard. Aussi l’île Saint-Bernard à Châteauguay que nous adorons.» -Krystle Tremblay

«On aime bien les nouveautés au parc Jason à Candiac!» -Julie Thomas Lapierre

«Le parc Émilie-Gamelin à La Prairie avec ses superbes modules et ses beaux jeux d’eau. […]» -Madeline Fournier

Musées

Les citoyens de la région ont aussi fait part de leur plaisir à visiter les deux musées situés sur le territoire du journal. Exporail, à Saint-Constant, est un des plus importants établissements muséaux portant sur l’histoire ferroviaire au Canada. Le Musée d’archéologie de Roussillon, à La Prairie, offre une variété d’expositions et d’activités pour en apprendre plus sur l’histoire de la région.

«Exporail! Mes enfants adorent aller là! On prend toujours la passe pour l’année.» -Tattiana R.-Padilla

«[…]Coup de cœur à l’Exporail!» -Madeline Fournier

«[…] Lors des journées grises, on va à Exporail.» -Janie-Maude Legault

«Mes coups de cœur sont le Musée d’archéologie du Roussillon et le Musée ferroviaire de Saint-Constant.» -Jocelyne Tessier

«Le musée ferroviaire est la sortie préférée des enfants.» -Stephanie Letourneau

«La société d’histoire de La Prairie pour connaître tous les secrets du Vieux- La Prairie.» -Geneviève Rousseau

Ailleurs en Montérégie

Des lecteurs ont partagé des activités à faire à l’extérieur du territoire couvert par Le Reflet.

«La Fiesta des cultures de Saint-Rémi, un événement haut en couleurs! Intéressant pour toute la famille!» -Marie-Andrée Haeck

«C’est à Saint-Rémi que ça se passe avec la Fiesta des cultures. Un festival incontournable pour toute la famille. Un événement à saveurs latines avec ruelle marchande, espace de divertissement, spectacles, animations de rue et plus encore!» -Nancy Stampfler

«Un bon pique-nique sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay.» -Nadine Boudreault

«J’attends avec impatience la Fiesta des cultures à Saint-Rémi.» -Marilyne Lefrançois