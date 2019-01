Vous rêvez d’un appartement neuf et accessible?

La tranquillité d’esprit est à votre portée avec des formules de location tout inclus!

AXCÈS Trigone, la nouveauté en location tout inclus!

Axcès Trigone est un concept avantageux et pratique qui convient à tout le monde. Situés dans des quartiers de choix, les immeubles sont stratégiquement positionnés afin d’offrir une variété de commerces et services à proximité. Grâce à ce concept à la fois économique et pratique, vous profiterez de tous les services que vous gérez normalement séparément, maintenant regroupés en une seule mensualité! Vous aurez donc plus de temps pour vous adonner à vos loisirs favoris!

8 bonnes raisons de choisir la formule AXCÈS Trigone d’Habitations Trigone

Ne plus avoir à gérer les multiples factures et comptes à payer chaque mois? Enfin, Axcès Trigone a vu juste!

Avec la solution tout inclus Axcès Trigone, vous retrouvez ces avantages réunis en un seul paiement mensuel :

Un appartement neuf de 1, 2 ou 3 chambres dans un secteur hyper bien localisé L’électricité La climatisation L’internet Le câble Le téléphone Les électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse) Un immeuble avec ascenseur

BONUS : Tous les complexes se trouvent près de tous les services. La plupart ont facilement accès à un train de banlieue ou à tout autre transport en commun. De construction neuve, chaque immeuble possède un ascenseur et un stationnement intérieur (en sus).

Le concept AXCÈS Trigone est disponible sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud de Montréal!

VIVA-CITÉ : Un concept de location tout inclus pour les 50 ans et plus!

Épanouissez-vous dans un espace confortable où il fait bon vivre, sans tracas. Épargnez temps et argent en profitant de tous les services que vous gérez normalement séparément, maintenant regroupés en une seule mensualité! Offrez-vous enfin la tranquillité d’esprit que vous méritez.

Pourquoi choisir VIVA-CITÉ?

Les appartements Viva-Cité d’Habitations Trigone offrent un milieu de vie dynamique et stimulant pour les gens âgés de 50 ans et plus qui désirent maintenir un mode vie actif.

Appartements neufs : aucune rénovation à faire.

Regroupe une communauté de gens aux mêmes affinités.

Salles communes, billard et gym sur place*.

Espaces récréatifs à même ou adjacents au site.

Immeubles sécurisés munis de caméras.

Éco-responsables : immeubles érigés dans le respect de l’environnement et du développement durable.

Organisation de divers activités et loisirs.

Chaque immeuble possède un ascenseur.

À proximité de tous les services et commerces (pharmacies, épiceries, institutions financières, restaurants, etc.)

La plupart des immeubles ont facilement accès à un train de banlieue ou à tout autre transport en commun.

Stationnement intérieur disponible (en sus).

*Les aires communes varient d’un immeuble Viva-Cité à l’autre.

