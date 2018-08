Voyages CAA-Québec : une agence de voyages au Quartier DIX30

Pour vos projets de vacances, vous pouvez tout régler à un seul endroit : le centre Voyages CAA-Québec de Brossard. Tout le monde est bienvenu, pas besoin d’être membre CAA-Québec!

Tout sous un même toit



Notre centre Voyages vous offre les services habituels d’une agence de voyages et réunit, en plus, tout ce dont vous avez besoin pour vos préparatifs. Des forfaits Sud aux safaris, en passant par les vacances en famille à Disney, notre équipe vous accompagne dans la réalisation de votre voyage de rêve.

Sur place, vous pourrez faire prendre vos photos pour votre passeport ou obtenir un permis de conduire international. Vous trouverez aussi une foule d’articles pour les globe-trotteurs à notre Boutique voyage : valises, vêtements, accessoires de voyage, articles de sécurité, guides de voyage… et bien plus!

Une équipe de conseillers experts



Notre agence de voyages regroupe des conseillers parmi les plus chevronnés sur le marché. Ils sont passionnés et connaissent bien les nouveautés et les tendances voyage. Dévoués, ils sont là pour vous avant, pendant et après votre voyage. Grâce à eux, vous partez l’esprit tranquille.

Des avantages exclusifs

En réservant avec Voyages CAA-Québec, vous obtenez des avantages que vous ne trouvez pas ailleurs. Vous recevez, par exemple, un crédit à bord pouvant atteindre 100 $ US sur les croisières de Princess Cruises et de Celebrity Cruises. Le tout inclus vous intéresse ? Découvrez notre formule en croisière et ses privilèges. Si vous êtes membre CAA-Québec, vous accumulez en plus des remises en Dollars CAA sur différents services, par exemple, jusqu’à 50 Dollars CAA sur les forfaits de Vacances Air Canada.

Vivez la magie de Disney



Notre agence de voyages possède, depuis 2014, la désignation d’Organisateur de vacances autorisé Disney. Cette distinction, nous l’avons obtenue grâce aux efforts continus de nos conseillers pour approfondir leurs connaissances des destinations Disney, et leur souci constant de vous offrir des vacances de qualité. Vous pouvez donc vous en remettre entièrement à leur expertise. Votre voyage conviendra ainsi parfaitement à votre famille et à votre budget.

Nos produits explore



Notre gamme de produits exclusifs vous séduira! Soigneusement élaborés par des spécialistes, nos voyages explore vous proposent le meilleur de chaque endroit, en groupe ou en privé, avec ou sans accompagnateur. Découvrez notre nouvelle brochure dès la fin septembre : croisières et circuits inédits et produits en liberté. Des conférences voyage gratuites seront également présentées partout en province cet automne. Informez-vous!

Quel que soit votre projet de voyage, notre équipe de Brossard vous aidera à le réaliser. Découvrez-nous!