Voyez la dernière Dodge Challenger SRT Demon sortir de l’usine!

Article par Le Guide de l’auto

FCA l’avait clairement spécifié l’an dernier lors du lancement du muscle car le plus explosif et le plus rapide de tous les temps (capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et de franchir le quart de mile en 9,65 secondes) : la production se limiterait à une seule année-modèle et à 3 300 unités, dont 300 pour le Canada.

Eh bien, la fin est arrivée hier lorsque la toute dernière Dodge Challenger SRT Demon 2018 a quitté l’usine d’assemblage de Brampton, en Ontario.

La voiture prend maintenant le chemin d’un centre de préparation où les touches finales seront apportées, notamment une peinture de carrosserie rouge Viper exclusive, des roues en aluminium de 18 pouces, des pneus d’accélération, des emblèmes Demon et un écusson de NIV tout à fait unique sur le tableau de bord.

La Demon à l’encan pour une cause divine

Comme nous en avons déjà parlé, le beau côté de la chose est que la dernière Dodge Challenger SRT Demon et la dernière Dodge Viper 2017 seront mises aux enchères conjointement lors d’un encan de Barrett-Jackson qui aura lieu du 20 au 23 juin à l’hôtel Mohegan Sun Resort de Uncasville, au Connecticut.

Parions qu’elles vont battre la somme de 1,65 million $US récoltée lors de la vente d’une Dodge Challenger SRT Hellcat 2015 exclusive par Barrett-Jackson en 2014. À propos, tous les fonds seront remis à l’organisme United Way.

Si vous faites le calcul rapide, la personne qui repartira avec ces deux bombes américaines aura pas moins de 1 485 chevaux à sa disposition, soit 840 grâce au V8 de série le plus puissant de l’histoire et 645 de la part du V10 de 8,4 litres de la Viper.

Vous vous souvenez probablement que la supervoiture de Dodge a tiré sa révérence en août 2017 à l’usine de Conner Avenue à Détroit avec un hommage à la Viper RT/10 de première génération (extérieur rouge Viper et intérieur noir).

Pour plus de détails sur la vente des Dodge Challenger SRT Demon 2018 et Dodge Viper 2017 par Barrett-Jackson, vous pouvez visiter le site DodgeGarage.com.