Voyez tout ce que le Ford F-150 Raptor 2019 amélioré pourra faire

Article par Sylvain Raymond

Excellente nouvelle pour les plus fervents amateurs de conduite hors route : deux ans après sa refonte complète, le méchant Ford F-150 Raptor profite de quelques améliorations importantes qui le rendent plus féroce et lui permettent de repousser encore plus les limites.

D’abord, l’équipe de Ford Performance l’a doté de nouveaux amortisseurs FOX Racing Shox à commande électronique. On les dit exclusifs dans la catégorie parce qu’ils emploient une technologie innovatrice de soupapes dynamiques pouvant s’adapter au terrain en temps réel afin de maximiser la tenue de route et le confort en plus de minimiser les chances que la suspension talonne.

En variant automatiquement les taux de compression, le Ford F-150 Raptor 2019 peut désormais tirer pleinement avantage de son débattement de 33 centimètres (13 pouces) à l’avant et de 35 centimètres (13,9 pouces) à l’arrière.

« Peu de camions ont besoin de capteurs pour détecter lorsque vous êtes en suspension dans les airs. Le Raptor règle la rigidité des amortisseurs de vibrations au maximum afin d’offrir un amortissement doux lorsque le camion atterrit », renchérit Hermann Salenbauch, directeur mondial des programmes de véhicules Ford Performance.

Ensuite, les ingénieurs ont ajouté un système de contrôle en sentier qui fonctionne un peu comme un régulateur de vitesse adapté aux déplacements plus lents et aux terrains accidentés, comme une pente rocailleuse. Il réagit automatiquement afin de moduler la puissance et le freinage à chaque roue pour nous permettre de nous concentrer sur le volant. On peut activer le contrôle en sentier lorsque la vitesse du camion se situe entre 2 et 32 km/h, peu importe le rapport de transmission engagé.

De plus, pour qu’on se fasse un peu moins brasser la cage, de tout nouveaux sièges sport Recaro (optionnels) aident à mieux tenir le corps en place lors des manœuvres hors route plus extrêmes. Ils sont pas mal beaux aussi avec leurs empiècements en suède Alcantara et coutures contrastantes de couleur bleue, comme dans la supervoiture Ford GT.

Par contre, si de nouvelles peintures accrocheuses sont disponibles, notamment le bleu Ford Performance, rien ne change sous la carrosserie. Le V6 EcoBoost de 3,5 litres développe toujours 450 chevaux et 510 livres-pied de couple via une boîte automatique à 10 rapports.

Le Ford F-150 Raptor 2019 sera commercialisé vers la fin de 2018. Voici en terminant un aperçu de ses nouvelles capacités :