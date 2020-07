Voyez toutes les zones de pêche du Québec sur une carte interactive!

Voici l’outil par excellence pour dénicher l’endroit idéal où aller pêcher: la carte interactive allonspêcher.com.

Il s’agit d’un outil offert gratuitement sur le Web par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Au total, 1607 points d’accès aux plans d’eau sont répertoriés sur une carte détaillée fournissant aussi de l’information sur le type d’accès: quai public, rampe de mise à l’eau, pêche à gué, etc.

Reste plus qu’à choisir l’emplacement qui correspond à ses goûts!

Plusieurs options sont offertes pour trouver un accès à un plan d’eau où pêcher puisque l’outil permet d’effectuer une recherche par région, par zone de pêche et par espèces de poisson.

Il est également possible de préciser si on préfère un endroit avec mise à l’eau, pour la pêche à gué, sur un quai public, avec une rampe d’accès ou un endroit dédié à la pêche hivernale.

On peut aussi simplement cliquer sur une région de la carte interactive pour la raffiner et afficher les différents points d’accès de cette zone.

Lorsqu’on sélectionne un point d’accès, on obtient des informations sur le nom du plan d’eau, ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), le numéro de zone de pêche, le type d’accès, la municipalité où il est situé et d’autres données complémentaires.

De plus, l’outil fournit l’itinéraire pour se rendre à ce lieu et indique s’il s’agit d’un point d’accès payant ou gratuit.

Plus de raison de ne pas aller explorer de nouveaux territoires armés de sa canne à pêche!

