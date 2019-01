Voyez une Tesla Model 3 se faire assembler en moins d’une minute

Article par William Clavey

Tesla a récemment publié une vidéo en accéléré sur sa page Youtube affichant une Model 3 en train de se faire assembler sur sa ligne de montage de Fremont, en Californie.

Le clip démarre au début de la chaîne, où la bagnole n’est rien de plus qu’une carcasse en acier, jusqu’à la toute fin où on aperçoit ses sièges en cuir blanc et son énorme écran ACL installés dans l’habitacle.

Voici la vidéo en question :

Des records de ventes

Il est important de souligner que la Tesla Model 3 vit actuellement des performances de ventes assez remarquables. En fait, à la fin de l’année 2018, le constructeur californien a enregistré les chiffres les plus élevés de son existence.

Seulement au mois de décembre 2018, Tesla a livré 25 250 Model 3 aux États-Unis. Au quatrième quart de l’année, le constructeur a vendu un grand total de 43 900 unités, et ce, seulement aux États-Unis.

Le plus intéressant dans tout ça, c’est que plus du trois quart de ces ventes provenaient de nouveaux clients, et non de réservations effectuées plus tôt dans l’année. On remarque donc que Tesla demeure une marque de véhicules électriques fort populaire. Espérons maintenant que le constructeur pourra continuer sur cette lancée. Avec la promesse d’une Model 3 à 45 000$, prévue au printemps, les choses risquent de continuer à bien aller pour Tesla.