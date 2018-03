Waymo prévoit acheter 20 000 Jaguar I-PACE d’ici 2020

Article par Olivier Beaulieu

À peine une semaine après qu’une voiture autonome (VA) ait fait sa première victime humaine en Arizona, Waymo et Jaguar Land Rover annonce un partenariat historique. Dans le cadre du Salon de l’auto de New York 2018, les deux associés ont annoncé que Waymo prévoit faire l’achat de plus de 20 000 véhicules électriques Jaguar I-PACE d’ici 2020.

Au tournant des années 2000, plusieurs startups ont été créées et l’objectif était de commercialiser les voitures autonomes. Autrement dit, leur vision était de rendre la mobilité urbaine plus simple, accessible et moins coûteuse en créant, notamment, un service de transport en taxi sans chauffeur. Waymo, initialement un projet de VA du géant de la technologie Google, a effectivement annoncé son intention d’acheter une flotte de Jaguar I-PACE, leur nouveau VUS 100% électrique, qui s’inscrit dans le plan de Waymo d’offrir aux Américains un million de courses chaque jour.

Actuellement, Waymo possède 600 véhicules, la plupart étant des Chrysler Pacifica et des Toyota Prius. Ces véhicules, pour la plupart des prototypes, lui ont permis de compléter des tests en simulateur sur plus de 5 milliards de kilomètres et en environnement urbain dans 25 villes sur plus de 5 millions de km. John Krafcik, PDG de la compagnie croit donc que son système a fait ses preuves. En réponse aux tristes évènements impliquant Uber et une VA, Krafcik rétorque que ses voitures sont prêtes à être commercialisées. Leur système est fiable et des tests de qualité sont pratiqués fréquemment sur ses véhicules. Il semble donc qu’il n’y ait rien à craindre.

En plus du I-PACE, Waymo utilise actuellement cinq modèles de voiture différents. Mais avec cette annonce, Jaguar s’assurerait un volume de ventes intéressant et une présence notable sur les routes principales des grandes villes américaines. Le I-PACE est équipé d’une batterie de 90 kWh pouvant franchir un peu plus de 380 km par recharge. Mais là où il devient intéressant, c’est au niveau de sa capacité de recharge. Il peut être rechargé à 80% en moins de 40 minutes. Disons que pour un service comme celui de Waymo, cette caractéristique devient vite alléchante!