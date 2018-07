William Coallier devient membre d’un groupe musical «cool»

Crédit photo : Gracieuseté - Djubox image & création

William Coallier fait partie d’un nouveau groupe jeunesse québécois. Formé de six membres dont deux garçons, Cool kids a l’ambition de devenir la référence musicale des jeunes.

«C’est avec grand bonheur que je vous annonce enfin le gros projet sur lequel je travaille depuis presque un an», a écrit le jeune artiste de Sainte-Catherine sur sa page Facebook, le 24 juillet. Le groupe a été dévoilé le même jour à Montréal.

Encadré par Musicor et le producteur Blü Dog Média, Cool Kids a des projets d’album numérique et de spectacles au cours des prochains mois. Il est le pendant québécois d’autres groupes musicaux de jeunes.

Cool kids est formé de six adolescents âgés entre 13 et 16 ans, dont quatre sont passés par l’émission de téléréalité La Voix junior. Bien qu’il soit le plus jeune, William Coallier est le doyen du groupe quant à son expérience professionnelle. Il a eu un rôle principal dans la comédie musicale Mary Poppins, en plus de faire de l’animation (Gala Out kids cabaret 2016) et de jouer dans des séries (Ruptures 2 et Jenny).

