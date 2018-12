William Filteau, un joueur de hockey d’exception

Crédit photo : gracieuseté

Collaboration spéciale,

Journal Coup d’oeil

Non seulement William Filteau fait partie de l’élite du hockey au niveau bantam AAA, mais il excelle aussi au niveau académique avec une moyenne générale avoisinant les 90%, alors q’il fréquente le Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine.

Ce hockeyeur de 13 ans, de Napierville, s’inspire de Laurent Duvernay-Tardif, un joueur de football professionnel québécois qui est aussi diplômé en médecine.

«J’aimerais étudier en médecine, lance l’adolescent. Je trouve ça inspirant un athlète qui a un doctorat et j’aimerais ça faire comme lui.»

L’an passé, alors qu’il fréquentait l’école secondaire Louis-Cyr, à Napierville, il a obtenu une moyenne générale de 91% en première secondaire. Il a aussi remporté le méritas scolaire Personnalité sportive masculine et performance en éducation physique.

Cette année, à sa première étape au collège, il a obtenu une moyenne générale de 89%.

«William, c’est quelqu’un qui donne 150% dans tout ce qu’il fait, dit fièrement son père, Marc Filteau. Au niveau académique, il est incroyable. Il joue au hockey six jours sur sept et il se lève à 5 h le matin. Moi, j’ai joué dans le junior AAA, mais je ne suis pas sûr que j’aurais été capable de faire comme lui.»

Hockey

William Filteau joue au hockey depuis qu’il a 5 ans. Il a commencé dans la ligue de hockey mineur à Napierville, jusqu’à l’âge de 11 ans, ce qui correspond à la première année du niveau pee-wee.

Voyant ses grandes habiletés et son potentiel, ses parents dont décidé de l’inscrire au camp de sélection du pee-wee AA de l’équipe des Étoiles du Saint-Laurent pour la saison 2017-2018.

«C’est une belle histoire et je pense que ça peut en inspirer plusieurs.» -Marc Filteau, le père de William Filteau

Il a franchi les étapes de sélection avec succès et a joué sa deuxième année au niveau AA, récoltant 45 points en 45 parties, soit 25 buts et 20 passes. Il a aussi participé au prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en février 2018, terminant dans le top 10 des meilleurs compteurs du tournoi. Il a aussi reçu le prix du joueur le plus inspirant de la compétition.

Cette année, il a franchi une autre étape en étant sélectionné par le Dynamique du collège Charles-Lemoyne dans la catégorie bantam AAA relève de la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

«J’ai tout le temps adoré le hockey, dit l’athlète. Je veux performer et me rendre le plus loin possible.»

L’an prochain, il tentera sa chance au camp de recrutement du bantam AAA majeur, puis au tour du niveau midget espoir l’année suivante.

«À ce niveau, on peut être repêché par la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou aux États-Unis pour jouer au niveau universitaire», explique William Filteau.