Yoan Garneau lance les Veillées festives à Saint-Constant

Crédit photo : Gracieuseté

Plus de 300 personnes se sont réunies sous le chapiteau du Centre Denis-Lord pour assister au spectacle de Yoan Garneau le vendredi 6 juillet.

Le gagnant de la deuxième saison de La Voix a donné le coup d’envoi des Veillées festives à Saint-Constant. «Ça donne le ton pour la suite de nos activités estivales gratuites pour tous! On n’a pas fini de vous faire danser sous notre beau chapiteau», dit le maire Jean-Claude Boyer. Les prochaines Veillées festives seront assurées par l’artiste pop-soul québécois King Melrose le 20 juillet, par le Chico Band, le 10 août, et par un hommage à Aznavour, Brel et Dalida, le 24 août.