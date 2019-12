YogaMonde ferme son centre de yoga à Sainte-Catherine

Après 18 ans en affaires, les propriétaires de YogaMonde à Sainte-Catherine annoncent qu’elles fermeront définitivement les portes de leur centre de yoga, le 19 décembre.

«Aujourd’hui, cette entreprise, qui a été fondée avec amour et passion, doit maintenant faire face à une autre réalité, celle d’un marché qui change considérablement», indiquent Nicole Bordeleau et Hélène Dalair dans un message publié sur le site Web de l’entreprise qui avait pignon sur la route 132.

Elles annoncent également qu’elles poursuivront leurs activités «sous une autre forme». À cet effet, leur site Web demeure et deviendra «le point de rencontre» pour informer les gens, affirment celles qui offrent aussi des conférences et des retraites, notamment. Mme Bordeleau est l’auteure de plusieurs CD et livres.

Mmes Bordeleau et Dalair en profitent pour remercier leur amis-étudiants et leur clientèle pour leur soutien pendant toutes ces années.

Il y a 18 ans, leur rêve, indiquent-elles, était de «fonder un centre où la priorité absolue serait la transmission du yoga et la méditation dans toute leur richesse et leur profondeur», un endroit pour permettre aux élèves «de se déposer, de s’apaiser et de se ressourcer».

«Avec les efforts déployés, YogaMonde est devenu plus qu’un centre de yoga, c’est une famille, une Sangha, une communauté qui dépassent largement l’adresse civique d’un simple studio de yoga», disent-elles.

Les propriétaires ne cachent pas non plus qu’elles ont «traversé de nombreuses vagues de changements» au fil du temps, en plus de faire fasse à une compétition accrue.

Le centre YogaMonde avait fermé pendant six mois en 2018, avant de rouvrir ses portes sous une forme une peu différente avec un volet méditation.