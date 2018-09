Zombie Boy tenait à être «unique» à 18 ans

Crédit photo : Michel Thibault

Avec ses tatouages macabres couvrant pratiquement tout son corps, le regretté Zombie Boy était unique. Un statut auquel il aspirait dans sa jeunesse.

Châteauguay avait remarqué Rick Stephan Genest de son vrai nom assis sur le pont Arthur-Laberge à Châteauguay.

Avec ses vêtements de cuir cloutés, son nez percé et son crâne rasé hormis un éventail de pics noirs, le garçon offrait une image saisissante et fascinante.

L’auteur de ces lignes lui avait demandé s’il pouvait le prendre en photo et s’il accepterait de répondre à quelques questions. Il avait bien voulu.

«J’ai composé mon propre style. Être unique, c’est très important», avait affirmé le jeune homme.

«Le monde a trop de préjugés. Faut que je me déguise au travail. La fin de semaine, je peux être moi-même.» – Rick Genest en 2003

Pas bien vu

Ses choix vestimentaires n’étaient pas bien vus.

«Le look metal lance le message fuck off, que personne te dérange. Ça marche pas avec le système. Il n’y a pas grand monde qui accepte ça. On se sent séparés du reste du monde. Si quelqu’un n’aime pas mon style, qu’il mange de la schnoute ! avait-il fait part. C’est rare qu’un inconnu me dit bonjour. Quand je salue le chauffeur d’autobus, il ne répond pas. Il n’y a pas beaucoup de monde qui respecte ça.»

Le futur Zombie Boy avait assuré : «Si t’es cool avec moi, je vais être cool avec toi.»

Popularité

À 18 ans, Rick Genest disait ne pas vouloir être populaire comme la majorité des adolescents. «Au contraire», affirmait-il.

Sa quête de l’unicité marquée par les tatouages l’a finalement élevé au rang de star internationale.

Métamorphosé en Zombie Boy, Rick Genest est devenu un mannequin réputé.

Sa vie a pris fin tragiquement le mercredi 1er août. Le Châteauguois à l’allure sans pareille est décédé après avoir chuté d’un édifice à Montréal. Il avait 32 ans.

