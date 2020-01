Zorian est le premier bébé de l’année à l’hôpital Pierre-Boucher

À lire aussi Une fille premier bébé de la décennie à l’hôpital Anna-Laberge

Le tout premier bébé de l’année de l’hôpital Pierre-Boucher est né le 1er janvier à 4h12. Le petit garçon de 7,13 lb se prénomme Zorian.

«La date prévue d’accouchement était le 1er janvier, mais on n’a pas pensé que ça serait le cas pour nous vraiment, a confié la nouvelle maman Tetiana Khomenko. On était surpris de savoir que notre Zorian était le premier bébé d’année de l’hôpital.»

Le couple de Sainte-Julie s’est rendu à l’hôpital le 31 décembre à 17h. Tetiana Khomenko et son conjoint Kovalenko Vitalii ont accueilli le petit garçon un peu plus de 11 heures plus tard.

«Notre fils est vraiment le meilleur cadeau dans notre famille», ajoute la nouvelle maman.

De son côté, l’hôpital Charles-LeMoyne a accueilli son tout premier bébé de l’année le 1er janvier à 2h35. La petite fille de 7,34 lb se prénomme Mykaëla.