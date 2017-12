Décès d’un conducteur lors d’une poursuite policière à Candiac : Le BEI a déposé son rapport

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a remis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant une poursuite policière survenue le 10 octobre 2016 à Candiac sur l’autoroute 30 en direction ouest. Jean-Nicolas Smith, 20 ans, y avait trouvé la mort.

Conformément à la Loi sur la police, le BEI a transmis son rapport le 17 novembre. C’est sur la base de ce document que le DPCP déterminera s’il y a lieu de porter des accusations contre les policiers de la Sûreté du Québec impliqués.

Rappel des faits

Selon les informations du BEI, vers 2h47 des patrouilleurs de la Sûreté du Québec remarquent un véhicule qui circule à grande vitesse les phares éteints. À bord, outre le passager Jean-Nicolas Smith, se trouve un autre homme du même âge.

Les policiers augmentent leur vitesse à 180 km/h, sans être en mesure de s’approcher du véhicule. Ils activent alors leurs gyrophares afin de l’intercepter. Dès lors, le véhicule fuyard, qui n’a jamais allumé ses phares malgré l’absence d’éclairage sur une portion de route, accélère davantage. La poursuite policière est prise en charge à 2h48 et durera moins de 20 secondes.

Le fuyard emprunte la voie du centre de l’autoroute et circule alors à environ 210 km/h. La voiture de patrouille qui, se situe à quelque 400 mètres derrière, n’est toujours pas en mesure de le rattraper. Le véhicule fonce directement dans l’atténuateur d’impact et le panneau chevron d’évitement sans jamais ralentir. L’impact est violent, le véhicule est projeté dans les airs et se retrouve au milieu de l’autoroute, explique le BEI. Les deux occupants du véhicule sont conduits à l’hôpital où le décès du résident de Chambly sera constaté.

Rappelons que le rapport produit par le BEI n’est pas public, puisqu’il contient des renseignements sensibles et nominatifs, des déclarations des personnes impliquées et des témoins, de même que des éléments de preuve. Conséquemment, aucune autre information sur les faits ou sur l’enquête ne sera divulguée, a indiqué le BEI par voie de communiqué.

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

Accident de la route mortel à Candiac : l’identité de la victime est connue