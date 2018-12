10 experts accompagnent les entreprises de Femmessor

Crédit photo : Gracieuseté

Femmessor Montérégie a annoncé le 18 décembre la première cohorte du projet «Les expertes Femmessor». Ce projet fait désormais partie de l’accompagnement offert aux entreprises financées par l’entremise de cette organisation.

Les expertes Femmessor sont des femmes et des hommes de différents domaines d’expertise qui acceptent de mettre leurs connaissances et leur temps au profit des entrepreneures. Ce service est donné sous forme de rencontres privées et gratuites. Il vise à développer les compétences, à accroître la confiance en la prise de décision et à élargir le réseau d’affaires de la clientèle majoritairement féminine de Femmessor.

La création du tout premier réseau de ce genre date de 2014 en Chaudière-Appalaches. Compte tenu du succès rencontré, Femmessor déploie maintenant ce projet à la grandeur du Québec.

«Le projet des Expertes Femmessor représente une vraie opportunité pour les entrepreneures d’obtenir un soutien concret dans leur projet d’affaires. Ces rencontres personnalisées avec les expertes aident à déterminer les stratégies et les actions à privilégier. À plus long terme, le but de ce projet est de favoriser l’innovation, la rentabilité, la croissance et la pérennité des entreprises clientes de Femmessor», précise Karine De Carufel, directrice régionale de Femmessor Montérégie.

Les Expertes Femmessor Montérégie pour l’année 2018-2019 sont: