11 conseils pour la sécurité des enfants

Après qu’un individu ait tenté d’embarquer des élèves de l’école des Mousaillons-et-de-la-Traversée dans sa voiture en échange d’argent à Saint-Philippe, l’organisme Espace Châteauguay, qui travaille à prévenir la violence fait aux enfants, a fait parvenir au Journal des conseils de prévention qui peuvent être utiles aux parents.

L’organisme mentionne dans un premier temps qu’il faut rappeler aux enfants de demander la permission aux personnes qui s’occupent d’eux avant de s’éloigner, d’aller chez quelqu’un ou d’accepter un cadeau.

«Quand vient le temps de parler de la violence, trop souvent l’approche utilisée véhicule des messages du type « ne pas »: ne pas accepter de bonbons d’un inconnu, ne pas parler aux inconnus, ne pas monter dans la voiture d’un inconnu. Bien qu’il soit important de nommer ces consignes, cette façon d’aborder la violence envoie des messages qui favorisent l’impuissance et maintiennent la vulnérabilité de nos enfants, explique Espace Châteauguay. Il est essentiel de leur dire qu’ils et elles ont un pouvoir d’agir dans de telles situations et qu’il existe des solutions.»

L’organisme propose également de travailler l’affirmation de soi avec les enfants et de leur rappeler d’utiliser l’autodéfense si nécessaire.

«Le seul fait de s’affirmer et de dire NON! envoie un message clair à l’inconnu», écrit-on.

Les jeux sur la prévention constituent aussi un excellent moyen de transmettre de l’information à l’enfant; ils l’amènent à se fier davantage à son intuition, à développer sa confiance et à agir pour assurer sa sécurité. Le jeu Que ferais-tu… qui consiste à mettre l’enfant en vedette dans différents scénarios en est un bon exemple.

Autres conseils à donner aux enfants :