11 conseils pour les excursions hivernales

En prévision des citoyens qui partiront en excursion durant le temps des Fêtes, notamment en raquettes ou en ski de fond, la Sûreté du Québec donne des conseils pour être bien préparé.

-Porter des vêtements et chaussures adaptés à l’activité et apporter des vêtements de rechange;

-Avoir de la nourriture et de l’eau;

-Avoir une trousse de premiers soins;

-Avoir un téléphone cellulaire, un couteau, une lampe de poche, des allumettes étanches et un sifflet;

-Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où se passera l’excursion;

-Se doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblées et prendre de temps de se réapproprier les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation (GPS et boussoles, par exemple);

-Planifier un itinéraire détaillé incluant toutes les destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit et en faire deux copies;

-Donner des nouvelles à ses proches pendant l’excursion;

En cas de problèmes:

-Construire un abri;

-S’arrêter, signaler sa position et demeurer dans le même secteur;

-Repérer un endroit peu boisé et se rendre visible en faisant un feu en étalant son équipement de couleur vive au sol.