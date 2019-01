11 vieilles BMW encore neuves retrouvées dans une grange

Article par Germain Goyer

Vingt-cinq ans après avoir été acquises, onze BMW Série 5 ont été retrouvées dans une grange. Et elles étaient encore flambant neuves.

La familiale et les dix berlines de génération E34 ont été retrouvées dans un hangar de Blagoevgrad en Bulgarie.

Elles n’auraient jamais été immatriculées pour circuler sur la voie publique et leur odomètre afficherait zéro kilomètre.

Même si elles n’ont jamais roulé, ces voitures désormais considérées comme de véritables pièces de collection ne semblent pas avoir été méticuleusement préservées. C’est ce qu’on peut voir en regardant attentivement les photos.

Bien qu’on constate qu’il ne s’agisse pas de M5, c’est-à-dire la déclinaison la plus performante et la plus recherchée par les mordus de la marque, il est difficile d’identifier avec précision les versions présentes. On peut toutefois noter que l’une d’entre elles est une 520i.

Apparemment, ces voitures ont été acquises à l’époque dans le but d’en faire la location. Tout semble indiquer que le projet n’a jamais vu le jour pour ces onze allemandes.

Commercialisée entre 1988 et 1996, la BMW Série 5 E34 est une voiture intermédiaire de luxe. Au sein de la gamme de BMW, elle se situe entre les Série 3 et Série 7.

À titre indicatif, une BMW 540i 1995 dotée d’une boîte manuelle à six rapports s’est vendue 20 540 $ US (environ 27 500$) sur la plateforme Bringatrailer. Son odomètre affichait 68 500 milles, soit l’équivalent 110 240 kilomètres.