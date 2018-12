12 000 $ de bourses pour des athlètes de la région

Crédit photo : Gracieuseté

Quatre sportifs de la région ont été récompensés par la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, le 29 novembre, lors d’une remise de bourses collégiales et universitaires.

La hockeyeuse Alexandra-Anne Boyer, de Saint-Constant, la joueuse de basketball Kenya Lysius-Côté, de Saint-Constant, ainsi que les joueurs de volleyball Jonathan Portelance et Emma Doyon, de La Prairie, ont chacun reçu 3000$. Ces bourses soulignent l’implication sociale ainsi que les résultats sportifs et académiques des lauréats. Au total, un montant de 418 000$ a été remis à plus de 80 boursiers.