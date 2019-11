12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes: les organismes du territoire se mobilisent

Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes, qui se déroulent du 25 novembre au 6 décembre, de nombreux organismes du territoire se sont mobilisés pour dénoncer et venir en aide aux femmes victimes de violence.

Les membres de la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie se sont rencontrés à Sainte-Julie afin d’échanger au sujet des enjeux féministes de la région, le 25 novembre. La table de concertation constate que les femmes font toujours face à une discrimination systémique et que des inégalités persistantes subsistent à leur égard. Les déléguées ont aussi échangé sur l’antiféminisme montant en Montérégie, qui fragilise la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment en tentant de renier les inégalités femmes-hommes.

Les représentants des établissements de santé et de services sociaux et de différents partenaires qui œuvrent auprès des femmes victimes de violences en Montérégie se sont de leur côté réunis dans le cadre de la Journée montérégienne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. L’événement a attiré plus de 200 participants venus assister aux différentes discussions et conférences portant sur les violences et les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes.

La directrice générale adjointe aux programmes sociaux, réadaptation et cancérologie du CISSS Montérégie-Centre Lyne Marquis a profité de l’occasion pour remercier les différents partenaires présents pour leur engagement envers les femmes, en rappelant que les violences qu’elles subissent représentent l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues, mais également, l’une des moins signalées à travers le monde.

Quelques jours plus tard, le 28 novembre, des femmes se sont mobilisées en fin de journée à la station de métro de Longueuil pour dénoncer les violences faites aux femmes. Cette action organisée par le Comité d’actions féministes de l’agglomération de Longueuil (CAFAL) voulait sensibiliser les nombreux passants à la problématique des violences vécues par les femmes, parce qu’elles sont des femmes.

Elles voulaient aussi démontrer que les victimes ne subissent pas toujours uniquement de la violence physique. Les autres formes de violence – verbale, sexuelle, psychologique ou économique – ont des conséquences désastreuses dans la vie de celles qui les subissent. Les femmes présentes invitent les femmes à briser le silence et aller chercher de l’aide dans des ressources compétentes.

Plus de 1000 rubans blancs ont aussi été distribués le 28 novembre à l’Hôpital Charles-LeMoyne. Cet événement, sous le thème 30 ans plus tard, croyez-nous aussi!, rappelle que trois décennies après l’attentat commis à l’école Polytechnique, les violences à l’égard des femmes persistent et s’accentuent, particulièrement auprès des femmes marginalisées.

En distribuant ces rubans aux membres du personnel, aux médecins, aux bénévoles et aux visiteurs, des représentant du Service de police de l’agglomération de Longueuil, des organismes communautaires et des intervenants du CISSS Montérégie-Centre ont ajouté leurs voix à celles de toutes les personnes qui dénoncent les violences subies par les femmes.

La population est invitée à porter le ruban blanc jusqu’au 6 décembre et de poursuivre la lutte contre les violences faites aux femmes.