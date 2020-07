131 pylônes disparaîtront du décor entre Beauharnois et LaSalle

Hydro-Québec va démanteler d’ici deux ans la ligne de transport d’électricité à 120 kilovolts (kV) Beauharnois-Aqueduc.

C’est 131 pylônes qui vont disparaître du décor sur une distance de 20 km entre Beauharnois et LaSalle, en passant par Châteauguay et Kahnawake.

« Le projet se concrétise conformément à une entente conclue avec le Conseil de bande de Kahnawake » précise Hydro-Québec dans un communiqué.

Reliant la Centre de Beauharnois au poste de l’Aqueduc à Montréal, la ligne à 120 kV a été érigée entre les années 30 et 50. Elle n’est plus utile. La société d’État mise désormais sur le 315 kV. Une ligne avec cette capacité d’alimentation est déjà en fonction dans la région.

« L’alimentation du Grand Montréal est une priorité pour Hydro-Québec et le plan d’évolution du réseau vers la tension de 315 kV rend le démantèlement de la ligne à 120 kV possible », a mentionné Marc Boucher, président d’Hydro-Québec TransÉnergie et Équipement.

Les travaux sont prévus en deux phases, de l’automne 2020 à l’automne 2022. La première consistera à retirer les câbles. Les pylônes seront ensuite enlevés.