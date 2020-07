15 M$ pour la restauration de bâtiments à caractère religieux

Le gouvernement du Québec versera un montant de 15 M$ en 2020-2021 pour assurer la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux sur l’ensemble du territoire québécois. Cette somme sera consacrée à la restauration d’immeubles et d’objets patrimoniaux à caractère religieux, a annoncé la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy.

«Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au cœur de nos villes et villages, soutient la ministre et députée de Montarville. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d’en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. En conservant ainsi le patrimoine bâti québécois, notre gouvernement concourt du même souffle à la relance économique et fait en sorte que les artisans et ouvriers puissent se remettre au travail à la grandeur du Québec. Je suis donc très heureuse de notre investissement qui a de belles retombées non seulement pour notre histoire et notre culture, mais également pour notre économie.»

Les 15 M$ versés serviront plus précisément à la restauration de 62 bâtiments et de 3 orgues, répartis dans plusieurs régions. Rappelons que le programme, visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, permet de financer jusqu’à 80% des coûts des projets.

Texte de Stéphane Lévesque, Initiative de journalisme local, L’Hebdo Journal