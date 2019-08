170 voitures fracassent un drôle de record

Article par Germain Goyer

Au Colorado, la piste Bandimere Speedway a récemment été l’hôte d’un record du monde.

Pas moins de 170 voitures s’y sont donnée rendez-vous afin de décrocher le record du plus grand nombre de voitures qui font brûler leurs pneus en même temps. Eh oui!

Comme on peut le lire sur Carbuzz, une résidente a affirmé qu’elle pouvait sentir l’odeur de caoutchouc brûlé bien qu’elle était à des kilomètres de la piste. Plus tôt cette année, 126 voitures avaient réalisé ce même exercice.

Le record sera sous peu entériné par le Livre Guinness. Le précédent record était détenu par une organisation australienne.

Dans cette courte vidéo, on peut voir les voitures en action et le nuage de fumée se former petit à petit.