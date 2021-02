18,6 M$ pour aider les organismes communautaires à devenir propriétaires

L’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal, créée par Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier et une quinzaine de partenaires, rend disponibles 18,6 M$ pour permettre aux organismes communautaires de devenir propriétaires.

Cette initiative vise à aider les groupes communautaires qui peinent à trouver des locaux adéquats, dans le contexte de la hausse des loyers commerciaux.

Trois outils financiers sont offerts pour soutenir les étapes d’un projet d’acquisition immobilière d’organismes communautaires, organismes à but non lucratif, coopératives ou fiducies d’utilité sociale situés dans le Grand Montréal.

Le programme de prêt à l’accompagnement, doté de 1,65 M$, permet aux organismes d’obtenir de l’accompagnement professionnel et de l’aide technique pour mettre sur pied leurs projets.

Le Fonds d’acquisition social, doté de 5,95 M$, permet de faire rapidement l’acquisition d’immeubles afin d’en sécuriser l’achat avant d’avoir confirmé la structure financière du projet.

Enfin, le Fonds d’investissement social, doté de 11 M$, permet de compléter le montage financier pour l’acquisition, la rénovation ou la construction d’immeubles ou d’espaces commerciaux à des fins communautaires.

«Pour répondre à la crise de l’immobilier commercial communautaire, Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier ont amorcé il y a trois ans une démarche qui a permis de mobiliser plusieurs partenaires des milieux philanthropique, financier, municipal et communautaire», a exposé Mario Régis, vice-président – développement social, Centraide du Grand Montréal.

La Fondation Lucie et André Chagnon, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, CEOS Family Office, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation Centraide du Grand Montréal, la Fondation McConnell, la Fondation Béati et la Ville de Montréal collaborent à l’Initiative. (A.D.)

Rens. : initiativeimmobiliere.ca.