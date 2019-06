250 000 VUS et camions de GM sous enquête au Canada

Article par Guillaume Rivard

Les acheteurs qui magasinent pour un gros VUS ou camion usagé de General Motors seront sans doute intéressés de savoir que Transports Canada a ouvert une enquête ce mois-ci après que des problèmes de freinage aient été signalés.

Plus précisément, 249 700 véhicules sont sous la loupe. Les modèles visés comprennent les Chevrolet Tahoe et Suburban, Cadillac Escalade et GMC Yukon de 2015 à 2017 ainsi que les camions Chevrolet Silverado et GMC Sierra de 2014 à 2017.

Selon le site de Transports Canada, la pompe à vide du système de freinage assisté peut subitement mal fonctionner, ce qui rend la pédale de frein difficile à enfoncer et entraînent des distances de freinage plus longues.

Aucun accident directement en lien avec cette situation n’a été signalé jusqu’à maintenant.

Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête similaire l’an dernier pour quelque 2,37 millions de VUS et de camions fabriqués par GM. Neuf collisions à basse vitesse s’étaient produites, blessant deux personnes.

Transports Canada tentera de déterminer l’étendue du problème et si un rappel s’avère nécessaire. Le cas échéant, les propriétaires qui ont payé pour des réparations en dehors de la garantie pourraient avoir droit à un remboursement.

Parlant des VUS pleine grandeur de GM, rappelons qu’ils seront tous redessinés pour 2021 et bâtis sur la nouvelle plateforme T1XX qui sert déjà aux Chevrolet Silverado et GMC Sierra.