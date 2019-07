275e anniversaire : un week-end de festivités à Saint-Constant

Du 11 au 14 juillet, dans le cadre du 275e anniversaire de Saint-Constant, auront lieu divers événements à saveur d’antan, à l’Église de Saint-Constant, située au 242, rue Saint-Pierre.

Spectacle de Véronique Lussier

Le jeudi 11 juillet, à 19 h 30 aura lieu le concert Notre histoire est aussi la vôtre de l’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction de Véronique Lussier à l’église de Saint-Constant. Ce concert présentera un répertoire de compositeurs classiques avec comme toile de fond des images d’archives de la riche histoire de la Ville de Saint-Constant. Des billets sont encore disponibles pour assister au spectacle sur le site pointdevente.com.

Veillées festives – Marc Angers et les fils du diable

Le vendredi 12 juillet, à 19 h 30, Marc Angers et les fils du diable attendent les citoyens sur le parvis de l’Église de Saint-Constant. Plusieurs instruments, des légendes et un répertoire musical endiablé sont au menu. Ce spectacle est gratuit et sera une occasion exceptionnelle de souligner le 275e anniversaire de la Ville.

Événement des vieux métiers

Le samedi 13 juillet, de 11 h à 16 h, les Constantins auront la chance de prendre part à une expérience immersive historique à l’endroit où l’histoire de Saint-Constant a commencé. Ils pourront revivre le passé avec les Constantins de l’époque et découvrir leur vie au quotidien ainsi que leurs métiers. La commémoration d’un mariage célébré le 4 novembre 1754 aura également lieu à 11 h. Un événement gratuit à ne pas manquer!

Messe spéciale

Le dimanche 14 juillet, dès 11 h aura lieu une messe spéciale en l’honneur du 275e anniversaire de Saint-Constant. Elle sera animée par l’évêque auxiliaire Monseigneur Claude Hamelin du diocèse Saint-Jean-Longueuil. Le dévoilement de deux plaques commémoratives aura lieu suite à la messe.

Plus d’information sur les événements se retrouve au saint-constant.ca et sur la page Facebook «Ville de Saint-Constant».

Il est encore temps de participer au concours «Notre histoire, c’est votre histoire», jusqu’au 1er novembre prochain. En partageant une photo sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #275monhistoire et #villesaintconstant, les citoyens courent la chance de gagner un prix mensuel et de devenir finaliste pour les grands prix.

(Source : Ville de Saint-Constant)