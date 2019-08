2e couche de pavage sur la rue Centrale à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine annonce que les travaux de pose de la 2e couche de pavage sur la rue Centrale seront effectués du 5 au 16 août. Ils entraîneront des fermetures temporaires de certaines portions de la rue.

Semaine du 5 août

• Travaux de préparation.

• Aucune fermeture de rue prévue.

• La piste cyclable et les trottoirs demeureront ouverts.

• Dans la zone de travaux, la circulation pourrait être entravée le temps des travaux. Une signalisation temporaire facilitera les déplacements.

Semaine du 12 août

• Pose de la 2e couche de pavage. La durée des travaux est estimée entre 3 et 5 jours.

• Le chantier progressera lentement au cours de la journée et de la semaine. Un périmètre de sécurité sera établi en amont et en aval de la machinerie effectuant le pavage. Aucune circulation ne sera permise dans ce périmètre.

• Aucune circulation ne sera permise dans la zone des travaux.

• La piste cyclable et les trottoirs demeureront ouverts.

• Une signalisation temporaire facilitera les déplacements. La signalisation évoluera avec le chantier au cours d’une journée et de la semaine.

• Fermeture d’une voie de circulation sur la route 132, direction ouest (entre les rue de l’École et Cherrier) lors des travaux de pose du pavage sur Centrale à l’intersection de la route 132.

Résidents et commerçants

Les commerces et entrées privées seront temporairement non accessibles pour une période estimée entre une ou deux heures. Des travailleurs aviseront verbalement les résidents au moment opportun.

«Toutefois, vu la nature des travaux, veuillez noter que les accès pourraient être bloqués, et ce, sans préavis. Nous vous recommandons d’être attentif à l’évolution de cette étape des travaux et de stationner votre véhicule dans les rues avoisinantes au besoin», avise la Ville.

Elle rappelle par ailleurs qu’il est interdit d’empiéter avec un véhicule sur le trottoir ou la piste multifonctionnelle pour accéder à une entrée privée.

Stationnement en bordure de rue

Il sera interdit dans la zone de travaux. Des panneaux temporaires de signalisation seront installés sur les rues visées par les travaux la veille de ceux-ci.

Collecte des ordures et du recyclage

Les citoyens devront identifier leurs contenants (bac à recyclage et poubelles) et les mettre à l’endroit habituel en soirée, la veille de la collecte. La collecte s’effectuera comme d’habitude. Au besoin, l’entrepreneur se chargera de déplacer les contenants et de les remettre à l’adresse appropriée.

Précautions à prendre

Jusqu’au lendemain des travaux, pour éviter une dégradation prématurée du pavage, il est demandé aux conducteurs de circuler lentement, d’éviter les accélérations et les freinages brusques et tourner les roues seulement pendant que le véhicule est en mouvement.

Voici un plan du détour:

Pour plus d’info, le Service à la clientèle au 450 632-0590, poste 5152. En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture, composer le 911 pour joindre le personnel de garde.

(Source: Ville de Sainte-Catherine)