3 idées d’activités pour la semaine de relâche

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Musées

-Exporail: le musée ferroviaire canadien à Saint-Constant sera ouvert du 6 au 10 mars afin d’offrir des activités familiales, dont une mini exposition d’affiches et de maquettes de trains de cirque et des ateliers de jonglerie pour enfants (à 11h, 14h et 15h30). Un train embarquera aussi des passagers pour des balades sur le chemin de fer miniature. Les tarifs d’admission réguliers s’appliquent. Exporail sera fermé les 4 et 5 mars.

-Musée d’archéologie de Roussillon: le musée d’archéologie de Roussillon à La Prairie propose aux visiteurs de se glisser dans la peau d’un anthropologue, du 2 au 10 mars. Ils pourront enquêter sur les traditions orales ancestrales et participer à un rallye portant sur les contes et légendes folkloriques. Un atelier de création de tambours et une exposition de Marius Barbeau, connu pour son travail de recension des traditions orales autochtones, seront aussi accessibles. Le tarif des activités sera inclus dans l’admission au musée.

RécréoParc

Le RécréoParc à Sainte-Catherine offrira pour sa part une activité du temps des sucres, le vendredi 8 mars, entre 13h et 16h, près du pavillon d’accueil, qui prendra des airs de cabane à sucre pour l’occasion. De la musique, des danseurs traditionnels, une mini-ferme, de la tire d’érable, une démonstration de sculpture à la scie à la chaîne, du lancer de la hache, des collations, des jeux gonflables et une maquilleuse, sont au programme. Le coût de participation est de 6$ pour les résidents, 5$ pour les non-résidents et 20$ pour une famille de deux adultes et deux enfants. L’activité est gratuite pour les 0-2 ans et les profits amassés iront au RécréoParc. Les citoyens pourront glisser, faire de la raquette et profiter des installations en famille comme à l’habitude le reste de la semaine.

Cinéma dans les Villes

Plusieurs Municipalités offrent la projection de films durant la semaine de relâche:

-La Prairie: La course des tuques, jeudi 7 mars à 13h30, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré;

-Saint-Philippe: Le retour de Mary Poppins, le vendredi 8 mars à 19h, au Complexe Élodie-P.-Babin;

-Sainte-Catherine: visionnement de courts métrages animés et d’un mini documentaire, le jeudi 7 mars à 13h, 14, 15, et 16h, à l’Alvéole du Centre municipal Aimé-Guérin;

-Sainte-Catherine: cinéma en pyjama au coût de 2$ (titre du film à venir), le vendredi 8 mars de 18h30 à 10h30 au gymnase du Centre municipal Aimé-Guérin;

-Saint-Constant: Ère de glace: les lois de l’univers, le vendredi 8 mars, au Pavillon de la biodiversité.