3 M $ distribués en aide d’urgence à 138 entreprises de Roussillon

La MRC de Roussillon indique avoir distribué près de 3 M $ à 138 entreprises de son territoire en aide d’urgence depuis le début de la crise de la COVID-19 il y a un an.

Les fonds proviennent de divers programmes gouvernementaux que les MRC mettent en oeuvrent. La MRC souligne que de l’aide financière est toujours disponible.

« Plus que jamais, il est essentiel d’être proactifs en supportant notre économie, alors que nos commerces et nos entreprises sont durement touchés par la crise sanitaire. Nos programmes sont toujours disponibles et certains ont même été bonifiés. Ils sont faciles d’accès et traités rapidement par notre équipe du développement économique » indique dans un communiqué Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson.

Les programmes de soutien toujours en place :

Programme d’aide d’urgence aux PME (PAUPME)



Offert par la MRC dès le mois d’avril 2020, ce prêt à taux réduit du gouvernement du Québec permet de soutenir les entreprises qui ont subi des pertes de revenus. À ce jour, quelque 85 entreprises de Roussillon se sont partagé plus de 2,7 M$.

Aide d’urgence aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM)



Cette aide s’adresse aux entreprises en zone rouge qui sont toujours fermées, tels les restaurants, les bars et les salles de sport. Grâce à ce volet, elles peuvent convertir en pardon de prêt la totalité de leurs frais fixes mensuels admissibles au PAUPME, une subvention pouvant atteindre 15 000 $ par mois. Ce volet est rétroactif au 1er janvier 2021 et il couvre deux mois après la réouverture.

Programme de subventions en affaires électroniques



La MRC dispose de fonds de subvention pour soutenir les entreprises dans le développement de leurs affaires électroniques. Jusqu’ici, 53 entreprises ont pu bénéficier de cette aide totalisant 71 000 $.

Tous les programmes d’aides ainsi que les formulaires de demande sont disponibles sur le site de la MRC https://roussillon.ca/reprise.