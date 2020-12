4 balados à écouter durant les fêtes

Durant une marche, en faisant de la cuisine ou encore en relaxant près d’un bon feu, les balados sont une excellente manière de faire des découvertes culturelles. Avec une proximité qu’on ne retrouve pas dans tous les médias, les balados, ou podcast, offrent une diversité qui s’étend à tous les genres et tous les goûts. En voici quelques-uns:

T’as un village dans l’oreille ! de Fred Pellerin

Pour Noël, le conteur et chanteur offre un tout nouveau balado disponible à partir du 19 décembre sur la plateforme OHdio de Radio-Canada.

«À partir des personnages de Fred Pellerin, dans les allures d’une visite guidée livrée chez vous, le légendaire caxtonien dépose un village dans votre oreille et vos idées. À Saint-Élie-de-Caxton, à force de se raconter, le quotidien et les légendes ont fini par se fondre l’un dans l’autre. Grâce à cette rencontre, la fiction et la réalité peuvent maintenant se lire de front, chacune offrant à l’autre une lumière particulière.»

French Connection : Marseille, Montréal, New York

Cette série de 4 épisodes de 20 à 30 minutes présente un réseau de trafic de d’héroïne entre ces 3 villes durant les années 1950-1970. Présenté par Radio-Canada et l’application OHdio, ce balado vous fera plonger dans une histoire qui a impliqué plusieurs Québécois.

«Des années 1950 aux années 1970 s’est opéré un gigantesque trafic d’héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. L’alliance de diverses organisations criminelles et d’un nombre incroyable de trafiquants français, canadiens et américains avait alors permis de mettre en place le plus important trafic de drogue jamais réalisé pour l’époque, un réseau mythique aujourd’hui connu sous le nom de la French Connection. Stéphane Berthomet retrace dans ce balado l’histoire de ce réseau et met en lumière les rôles méconnus qu’y ont joués Montréal et certains Québécois. »

Les pires moments de l’histoire de Charles Beauschene

Charles Beauschene est un humoriste passionné d’histoire. Depuis 2019, il a lancé sa série de balado sur les pires moments de l’histoire, qu’il raconte avec humour et profondeur. Présenté par Urbania, le balado est disponible sur OHdio ou l’application Balado de votre téléphone.

«De Raspoutine aux Vikings en passant par Dracula et les divers papes, nombreux sont les personnages mythiques aux histoires tantôt morbides, tantôt rocambolesques. L’humoriste Charles Beauchesne se fait un malin plaisir de les écorcher avec son œil contemporain, scrutant à la loupe les détails terrifiants de la ligne du temps.»

Entre filles avec Sarah-Maude Beauschene

L’autrice reçoit différents invités, amies ou personnes inspirantes, au cours de ces 18 épisodes de 30 à 40 minutes. Avec eux, elle aborde et discute de sujets comme la sexualité, l’identité, l’ambition, etc. Disponible sur l’application Radio-Canada OHdio.

«L’autrice Sarah-Maude Beauchesne s’inspire de thématiques tirées des journaux intimes de son adolescence pour créer un espace de confidences dans lequel elle discute entre amies de sujets de filles, le tout sans tabou ni mauvaise réponse. Entre filles s’adresse en fait à tout individu s’identifiant un peu, beaucoup ou passionnément au genre féminin.»

Article de Marie-Christine Goudreau, Journal Accès, Initiative de journalisme local