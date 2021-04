4 conseils pour l’entretien de son bien immobilier

Lorsqu’on achète des meubles de qualité, on veut en profiter le plus longtemps possible. Toutefois, pour conserver longtemps ses meubles, il faut en prendre soin, notamment en prévenant leur dégradation. Plusieurs éléments peuvent venir abîmer vos biens immobiliers, que ce soit des phénomènes naturels, tels qu’une inondation, ou bien des accidents liés aux animaux de compagnie. Voici 4 conseils pour l’entretien de votre bien immobilier.

1 – Faire calfeutrer

Lors de pluies torrentielles, avoir des joints de calfeutrage à Montréal et ses environs est une nécessité car ils empêcheront l’eau de s’infiltrer sous vos murs. Souvent, les gens ne se rendent pas compte immédiatement que l’eau s’est frayée un chemin à l’intérieur, ce qui peut causer de la moisissure et plusieurs autres dommages. De plus, les joints de calfeutrant aident à mieux isoler votre maison. Cela vous permet donc de mettre vos biens immobiliers à l’abri de l’humidité et des grands écarts de température.

2 – Surveiller le taux d’humidité

Le taux d’humidité de votre maison peut avoir des grandes conséquences sur vos meubles, particulièrement sur ceux faits en bois. Il faut à tout prix éviter les grandes fluctuations de taux d’humidité, car elles peuvent déformer le bois et même créer des fentes. Pour votre confort ainsi que celui de vos meubles, il est recommandé de conserver un taux d’humidité aux alentours de 30% à 40%. Vous pouvez acheter un humidificateur afin de le réguler en tout temps. Par ailleurs, cela diminue les risques d’avoir une infestation d’insectes, car ils ont tendance à se développer dans des environnements humides.

3- Contrôler l’exposition à la lumière

Que ce soit vos murs, vos décorations ou vos meubles, lorsqu’elles sont exposées trop longuement à une intense lumière, leurs apparences en sont négativement affectées. C’est le cas des finis de surface, des tissus ainsi que des cuirs de rembourrage. L’exposition à la lumière peut endommager par exemple la pigmentation d’un tapis, le rendant moins flamboyant au fil des années.

4 – Choisir des produits nettoyants adéquats

Certains produits de nettoyage peuvent être corrosifs pour la surface de vos meubles et pour vos autres biens immobiliers. Avant d’utiliser un nouveau produit pour les nettoyer, il faut développer l’habitude de s’informer à savoir s’il est compatible avec le fini de surface qui est à laver. Par exemple, les produits destinés à laver les fenêtres contiennent généralement de l’ammoniac, ce qui est un élément trop irritant pour des meubles en bois.

Pour résumer, il y a plusieurs manières de prévenir l’endommagement de vos biens immobiliers selon votre budget et votre temps libre. En outre, à long terme, prendre soin de ces derniers peut également vous faire économiser beaucoup d’argent, ne serait-ce que parce que vous n’aurez pas à les remplacer aussi souvent.