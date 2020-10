478 Montérégiens ont posé leur candidature pour devenir directeur de scrutin

Élections Québec a reçu 478 candidatures pour les 9 postes de directeurs de scrutin à combler en Montérégie, soit pour les circonscriptions de Brome-Missisquoi, Châteauguay, Granby, Huntingdon, Iberville, La Pinière, Saint-Hyacinthe, Vachon et Vaudreuil. À travers la province, 49 circonscriptions sont en période de recrutement.

Le processus de sélection se déroule en trois étapes. À la suite de la période d’inscription, qui prenait fin le 17 septembre, l’expérience des candidats sera évaluée à partir des informations qu’ils ont fournies. Entre le 2 et le 13 novembre, les candidats répondant aux critères de sélection seront invités à effectuer un examen en ligne, composé entre autres de mises en situation. Les personnes retenues à la suite de l’examen seront finalement convoquées à une entrevue de sélection, qui se tiendra par visioconférence entre le 11 janvier et le 5 février.

«Au terme de ce processus, la personne qui se verra offrir le poste de directeur ou de directrice du scrutin détiendra le meilleur profil pour occuper l’emploi», assure la responsable des relations avec les médias d’Élections Québec Julie St-Arnaud Drolet.

Le directeur ou la directrice de scrutin planifie, organise et réalise les activités en vue du vote des électeurs. Il gère les ressources humaines, financières et matérielles, veille au respect de la Loi électorales et accompagne les électeurs, les candidats et les intervenants politiques. Le poste n’est pas réservé aux personnes à la retraite ou sans emploi, la personne retenue pouvant obtenir un congé sans solde pour exercer ce rôle. (G.M.)